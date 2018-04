Flamengo vence no adeus de Júlio César

Chegou ao fim a carreira de um dos mais importantes goleiros da história do futebol brasileiro. Neste domingo (21), Júlio César se despediu do futebol.E foi com vitória. Jogando pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o América-MG, por 2x0. Dois gols de Henrique 'Ceifador'.Foi a primeira vitória rubro-negra no campeonato. Agora, o Flamengo soma quatro pontos. O América-MG continua com os três conquistados na primeira rodada.