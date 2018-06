Flamengo vence e segue isolado na liderança

Rubro-negro fez 2 a 0 em cima do vice-lantera Paraná e chegou a 26 pontos, seis a mais que o vice-líder, Atlético-MG

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, desta vez contra o vice-lanterna Paraná, por 2 a 0, na noite deste domingo (10), no Maracanã, diante de 59.488 torcedores presentes. Com o resultado, o rubro-negro continuou isolado na liderança, alcançando a marca de 26 pontos. O vice-líder, neste momento, é o Atlético-MG, que goleou o Fluminense por 5 a 2 e foi a 20 pontos – mesma pontuação do São Paulo, que venceu o Atlético-PR, sábado, por 1 a 0.



O rubro-negro chegou com perigo aos 15, em jogada de Everton Ribeiro e Renê na esquerda, que acabou em cruzamento para Diego, sozinho na marca do pênalti, cabecear para fora. Henrique Dourado errou uma finalização aos 27, após cruzamento de Renê que desviou na zaga do Paraná. Antes disso, porém, veio o gol do Flamengo, de novo com Diego, desta vez em cobrança de falta. Ele buscava o lado direito de Thiago Rodrigues, mas a bola tocou na barreira e teve seu percurso desviado, enganando o goleiro e entrando pela esquerda.



Apesar de estar na frente do placar, o Flamengo não chegava tantas vezes ao gol. Apenas administrava o jogo, aproveitando a falta de poder ofensivo do Paraná. O melhor lance dos visitantes no primeiro tempo foi aos 37, com Carlos, que matou a bola no peito e mandou um chute forte, que saiu perto da trave de Diego Alves e foi para fora.



No segundo tempo, aos 17 minutos, o Paraná pediu um toque de mão, após cobrança de falta de Torito que buscava o canto esquerdo de Diego Alves, mas acabou batendo na barreira. O juiz, no entanto, deu apenas escanteio.



Mas não teve jeito: o Flamengo era superior em campo e voltou a marcar, aos 20 minutos. Felipe Vizeu foi o autor do gol, mas ele só empurrou a bola para a rede, após cruzamento rasteiro de William Arão pela direita, que começou com jogada de Éverton Ribeiro.



O terceiro quase saiu com Vinicius Junior, que fez a roubada de bola na defesa e partiu para o ataque em tabela com Felipe Vizeu. Neris conseguiu chegar por trás e mandar para escanteio, antes que o atacante, em velocidade, fosse capaz de finalizar. De novo Vinicius Junior, após erro de passe de Vizeu, aproveitou a sobra de bola, aos 44, e lançou Éverton Ribeiro na área, mas Thiago Rodrigues defendeu.



O Paraná levava pouco perigo. Em um dos lances, Léo Itaperuna teve a chance e recebeu na altura da marca do pênalti, mas furou e desperdiçou a oportunidade.



Com a 5ª vitória seguida e 78,8% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive um momento tão bom que dois torcedores chegaram a invadir o gramado do Maracanã, já ao fim do jogo, para comemorar. Um deles correu em direção a Diego para abraçar o jogador rubro-negro.