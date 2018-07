Flamengo renova contratos de Thuler e Rodinei

Campeão da Copinha, zagueiro estende seu vínculo por mais seis meses; lateral-direito aumenta contrato até 2022

O lateral-direito Rodinei e o zagueiro Matheus Thuler renovaram seus contratos com o Flamengo nesta terça-feira (17).



Thuler, de 19 anos, ganhou espaço na equipe profissional este ano em três partidas, com as lesões de Juan, Réver e Rhodolfo. A prata da casa marcou seu primeiro gol em 12 jogos pelo clube no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no dia 13 de junho. O contrato do zagueiro foi estendido por mais seis meses, se encerrando em julho de 2023.



Rodinei estendeu seu vínculo com o rubro-negro por mais três anos. Assim, o contrato do jogador vai até o fim de 2022. Lateral-direito titular de Barbieri, Rodinei está no Ninho do Urubu há dois anos e meio, tem 110 jogos e marcou o gol do título carioca em 2017.



Nesta quarta-feira, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o terceiro colocado São Paulo pela 13ª rodada da competição.