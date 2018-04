Camisa trará também o escudo reestilizado de acordo com a nova identidade visual do clube

Nesta terça-feira (10), o Flamengo lançou sua nova camisa para 2018. O modelo traz listras mais finas, grafismos em tons de vermelho e preto e o novo escudo do clube.



No ano passado, o Flamengo já havia anunciado que faria uma mudança de identidade visual, realizando pequenas alterações em seus escudos, tanto do futebol quanto do remo. O clube anunciou os novos emblemas junto ao lançamento dos uniformes para a temporada 2018.



A estreia da nova camisa será no próximo dia 18, quando o rubro-negro enfrenta o Independiente Santa Fe, no estádio Nilton Santos, ainda sem presença de público, pela Copa Libertadores. A peça estará à venda no site da Adidas a partir desta quinta-feira (12) e nas lojas a partir do dia 19.