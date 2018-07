Flamengo goleia Sport em casa e mantém liderança

–

Mas o segundo tempo foi todo rubro-negro. Logo no 2º minuto após a volta do intervalo, Uribe amorteceu um cruzamento de Renê na área, e Lucas Paquetá colocou de novo o Flamengo na frente, em chute forte, após falha de Ronaldo Alves. O terceiro gol saiu logo depois, aos 5, com Éverton Ribeiro, que avançou pela direita e mandou no ângulo, em um lindo chute, após contra-ataque rápido de Marlos.



A pressão continuou por parte dos donos da casa. Aos 7, Marlon fez bonita jogada e lançou para Paquetá na área. O camisa 11 tentou bater de cavadinha na saíde do goleiro Magrão, mas a bola foi para fora. Pouco depois, de novo Paquetá levou perigo, em chute de fora da área.



O quarto gol saiu aos 18 minutos, dos pés de Uribe e graças a uma falha do goleiro Magrão. A jogada começou com Éverton Ribeiro, que passou para o colombiano, na entrada da área, ajeitar no peito e chutar com a esquerda. Foi o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra.



O Sport tinha dificuldades para criar jogadas e chegar ao ataque. Aos 21, Marlone tentou um chute da entrada da área, mas a bola passou sem muito perigo e foi para fora. Era mesmo o Flamengo quem dominava a partida. Em dois lances, ambos com Uribe, o rubro-negro quase ampliou ainda mais. No fim, Lucas Paquetá ainda tentou concluir, mas a bola saiu torta e o placar acabou mesmo no 4 a 1.



O próximo confronto do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Grêmio, no sábado (4/8), às 19h, fora de casa, na Arena do Grêmio. Já o Sport recebe a Chapecoense em casa, na Ilha do Retiro, no domingo (5/8), às 19h.

O Flamengo goleou o Sport por 4 a 1, na tarde deste domingo (29), em casa, no Maracanã, diante de mais de 58 mil torcedores, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o rubro-negro segue na liderança, com 34 pontosos mesmos dois pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo, que também ganhou neste domingo (29) e somou 32 pontos. Já o Sport, que perdeu a quarta seguida, segue com 19 pontos.O placar foi aberto aos 13 minutos do primeiro tempo. Réver chutou bem e fez, após ganhar no alto, de cabeça, uma disputa com Ronaldo Alves por uma bola cruzada por Diego, em cobrança de escanteio pela direita.O Sport chegou a empatar, já aos 43 minutos da primeira etapa, em seu primeiro lance de perigo no jogo. Claudio Winck aproveitou um cruzamento de Marlone, após jogada de Rafael Marques, para, sozinho e de cabeça, mandar no gol de Diego Alves, que não foi buscar a bola.