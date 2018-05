Flamengo ganha mais um desfalque para enfrentar o River

Meia Guevânio torce o tornozelo em treino desta segunda-feira (21) e está fora da partida na Argentina

O técnico Mauricio Barbieri ganhou mais um problema para a partida desta quarta-feira (23) contra o River Plate no Monumental de Núñez. O treinador já não teria os zagueiros Juan e Réver, lesionados, e o meia Diego suspenso. Nesta segunda foi a vez de Geuvânio se machcuar.



O camisa 23 torceu o tornozelo no treino no Ninho do Urubu e deixou a atividade com o local da lesão bastante inchado e imediatamente, imbobilizou o pé e saiu do centro de treinamento de muletas. Com a suspensão de Diego, a tendência era que o meia fosse titular na Argentina, já que Barbieri fez essa opção no início do mês nas partidas em que o camisa 10 esteve lesionado.



"São quatro jogadores de suma importância para o grupo. A gente fica triste por essas perdas, mas nosso grupo é muito qualificado e a garotada é muito boa", disse o zagueiro Rhodolfo em entrevista coletiva nesta segunda-feira.



Zaga reserva



Além dos desfalques no meio, outro setor bastante prejudicado é a zaga. Juan e Réver, considerados titulares da posição, se machucaram nos dois últimos jogos. Com isso, a dupla será formada por Rhodolfo e Leo Duarte. Apesar de serem reservas, os dois já atuaram 11 e 13 vezes, respectivamente, no ano. O jovem, inclusive, esteve em três dos sete jogos em que o rubro-negro ficou sem sofrer gols.



"O Flamengo tem zagueiros de qualidade. Não chegaram aqui por acaso. São novos, mas Léo e Thuler são excelentes. De seis jogos, o Léo ficou quatro partidas sem levar gol, isso dá moral. O Léo nos escuta muito e tenho certeza que será um grande zagueiro. A gente vem treinando junto. O time revesa muito a defesa. No começo do ano eu joguei muitos jogos como titular. Depois que eu voltei da lesão, a gente tem treinador muito junto. O entrosamento nosso vem dos treinamentos. O Leo é um cara que eu converso bastante, por a gente ser do interior, a gente tem uma afinidade boa no dia a dia", afirmou o camisa 44.