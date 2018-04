Flamengo fará amistoso contra Atlético-GO neste sábado (7)

No próximo sábado (7), o Flamengo entra em campo em amistoso contra o Atlético-GO, no Estádio Olímpico, em Goiânia, ainda sem horário definido. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 3, 2018 CONFIRMADO!!

Em uma semana recheada de surpresas, anunciamos mais outra: O Dragão encara o Flamengo, sábado, no Estádio Olímpíco, em um amistoso para comemorar os 81 anos do clube!

Mais tarde confirmaremos os valores dos ingressos, postos de vendas e horário da partida!#ACGxFLA pic.twitter.com/Bsvu5wd2Je — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 3, 2018

Aproveitando o tempo livre para trabalhar, após a eliminação no Campeonato Carioca, o Flamengo vai a Goiânia, neste sábado, enfrentar o Atlético-GO em amistoso, no estádio Olímpico. O horário da partida, que comemora os 81 anos do Dragão, ainda não está confirmado pelas equipes.O próximo compromisso oficial do clube é a estreia no Brasileirão contra o Vitória, em Salvador, no dia 14 de abril. Quatro dias depois, o rubro-negro carioca recebe o Independiente Santa Fe no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da Copa Libertadores.Eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Goiano, o Atlético se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Criciúma no dia 13.