Flamengo estreia terceiro uniforme na partida contra o Santos

Camisa é feita de material de plástico reciclado e na cor azul em homenagem às praias cariocas

Na tarde desta segunda-feira, o Flamengo lançou seu novo terceiro uniforme. A camisa é feita de material reciclado de plásticos retirados dos oceanos e na cor azul em homenagens às praias do Rio de Janeiro.



O clube estreia o novo uniforme na partida contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A camisa estará a venda a partir da madrugada de quarta, no site da Adidas, por R$ 249,99.



Com o lançamento do terceiro uniforme, o Flamengo já tem todo o seu fardamento da temporada 2018 completo.



Veja os outros dois uniformes do Flamengo para a temporada 2018: