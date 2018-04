Flamengo empata em 1 a 1 com Santa Fé no Maracanã

Rubro-negro abre o placar no começo, sofre o empate e perde muitas chances na etapa final

Na noite desta quarta-feira (18), o Flamengo empatou com o Independiente Santa Fé, da Colômbia, em 1 a 1 pelo Grupo D da Copa Libertadores.



O Flamengo começou apertando o Santa Fé. Logo aos três minutos, numa cobrança de falta rápida, Diego lançou Paquetá na área e correu para receber dentro da área. Cara a cara com o goleiro, o camisa 10 finalizou raspando a trave. Aos sete minutos, Diego cobrou escanteio fechado, Henrique Dourado se antecipou ao goleiro Zapata e cabeceou para o fundo da rede. A primeira metade da etapa inicial foi toda rubro-negra.



Com os colombianos dando muitos espaços, os meias brasileiros tinham muita liberade para tabelar. Aos 26, Lucas Paquetá fez boa enfiada de bola para Vinícius Jr. dentro da área. O zagueiro cortou na direção do gol e Zapata tirou com a mão. O árbitro interpretou como recuo e marcou tiro livre indireto. Na cobrança, Paquetá rolou para Diego que bateu forte, mas a bola foi desviada em escanteio.



Aos 30, o Flamengo saiu jogando errado, Plata invadiu a área e rolou para Wilson Morelo, o atacante da Libertadores, empatar a partida. Aos 42, os donos da casa tiveram uma chance incrível de voltar a ficar à frente no placar. Rodinei levou na linha de fundo e cruzou, mas Henrique Dourado finalizou muito mal.



o segundo tempo, Maurício Barbieri colocou Lincoln no lugar de Dourado. Aos 20 minutos, Zapata saiu mal de novo, Lincoln tentou de bicicleta, a bola ficou com Vinícius Jr., que finalizou por cima do gol. Pouco depois, Arão perdeu mais uma oportunidade.



A0s 29, Paquetá deu uma de Cristiano Ronaldo e tentou marcar de bicicleta, em cruzamento de Vinícius Jr., por cima do gol. Os últimos dez minutos foram um enxurrada de gols perdidos pelo rubro-negro. As duas melhores chances do Fla no segundo tempo saíram em lances de escanteio, que a zaga do Santa Fé tirou a bola em cima da linha três vezes seguidas. Pouco depois, Diego invadiu a área e bateu no canto para boa defesa de Zapata.



As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, em Bogotá, na Colômbia.