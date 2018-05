Flamengo empata com River e fica em segundo no grupo

O panorama se seguiu na etapa final, com os argentino tendo chances mais reais. Logo no começo, Scocco bateu de fora muito perto do ângulo esquerdo de Diego Alves. Depois o goleiro rubro-negro errou passe dentro da área e precisou fazer boa defesa para se recuperar. A principal chance dos cariocas veio dos pé de Henrique Dourado, que finalizou por cima do gol de Armani. Aos 44, após saída ruim de Diego Alves, o colombiano Santos Borré acertou o travessão brasileiro.



Com o empate, o River Plate terminou em primeiro no Grupo D, com 12 pontos, e o Flamengo em segundo, com dez pontos. O sorteio das oitavas de final será realizado no próximo dia 4.

Na noite desta quarta-feira (23), Flamengo e River Plate empataram em 0 a 0 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com o resultado, a equipe argentina ficou em primeiro lugar no Grupo D e o rubro-negro na segunda posição.O Flamengo entrou com a proposta de jogar no contra-ataque. Tanto é que o River Plate teve quase 60% de posse de bola na partida. Os argentinos finalizaram muito mais. Logo no primeiro minuto de jogo, Scocco apareceu com liberdade na área, mas bateu fraquinho. Se os donos da casa chutaram mais, as oportunidades mais claras foram do Fla, como no chute de Éverton Ribeiro, que Vinícius Jr. desviou por cima do gol de Armani.Com um jogo muito truncado e de baixa velocidade, poucas foram as chances. Ainda na primeira etapa, o River chegou mais algumas vezes com algum perigo, mas novamente o rubro-negro assustou. Aos 45, Rodinei foi no fundo e cruzou rasteiro. A bola passou na frente de três brasileiros, que não conseguiram empurrar para a rede.