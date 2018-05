Flamengo empata com Ponte e avança para as quartas

Time não consegue furar bloqueio da Macaca, mas se beneficia do resultado do jogo de ida em Campinas para garantir classificação

Na noite desta quinta-feira (10), o Flamengo parou na retranca armada pela Ponte Preta e ficou no 0 a 0 no Maracanã. Como havia vencido por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, o rubro-negro garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.



O time campineiro veio para o Rio de Janeiro com a proposta de fechar os espaços e tentar surpreender o Flamengo nos contra-ataques. Empurrado pela torcida, o rubro-negro, mesmo com a vantagem do empate, partiu pra cima tentando a vitória. Mas a Ponte não concedia espaços. Com mais de 60% de posse de bola, os donos da casa não conseguiam furar o ferrolho alvinegro.



Por esse panorama, a partida foi muito truncada e disputada no meio de campo. Com isso, o Fla chegava pelo lado, tentando entrar com cruzamentos na área ou arriscando chutes de fora da área. Num lance juntando isso tudo, o rubro-negro por pouco não abre o placar. Paquetá arriscou de longe, Ivan espalmou para o lado e, no rebote, a equipe cruzou a bola duas vezes, mas ninguém conseguiu completar para o gol nas duas ocasiões.



O segundo tempo seguiu com a Ponte esperando uma bola para levar a partida para os pênaltis. Enquanto isso, o Fla dominava o jogo, mas não chegava com chances claras. Num cruzamento de Vinícius Jr, Henrique Dourado chutou, mas foi travado na hora certa. Aos 16 minutos, Barbieri colocou Guerrero no lugar do centroavante ex-Flu.



De fora da área, Éverton Ribeiro obrigou Ivan a fazer uma excelente defesa. Aos 40 minutos, a Ponte Preta teve a bola que buscou o jogo inteiro. Felippe Cardoso recebeu na direita, limpou Réver e bateu cruzado. A bola passou por Diego Alves e bateu caprichosamente na trave direita do camisa 1 rubro-negro. Alívio para os 55 mil torcedores presentes ao Maracanã.