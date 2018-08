Flamengo empata com Grêmio com gol no último lance

No segundo tempo, o Grêmio recuou mais sua marcação, deixando a bola mais com o Flamengo. Mas o rubro-negro não conseguia chegar. Aos 16 minutos, Barbieri promoveu a estreia de Vitinho, no lugar de Marlos Moreno. Pouco a pouco, os cariocas foram encurralando os donos da casa. Sem espaços para infiltrar por dentro, o Fla tentava à base dos cruzamentos, mas parava na qualidade da zaga gremista pelo alto.



Nos minutos finais, os visitantes tiveram duas chances para empatar. Primeiro com Lucas Paquetá, que infiltrou após boa tabela com Diego e bateu para defesa de Grohe. Já nos acréscimos, após boa jogada de Vitinho, Renê cruzou e Diego, sozinho na pequena área, cabeceou para fora. No último lance do jogo, Renê levou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Lincoln, no primeiro pau, se antecipar à zaga e empatar o jogo.



As duas equipes voltam a se enfrentar no Maracanã no dia 15. Quem vencer se classifica para a semifinal. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Grêmio não resistiu à pressão do Flamengo no segundo tempo. Com um gol de Lincoln no último lance do jogo, as duas equipes empataram em Porto Alegre por 1 a 1 pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.O rubro-negro até teve maior posse de bola no primeiro tempo, mas o tricolor foi melhor e teve as principais oportunidades. O maior tempo dos visitante com a o domínio da bola se deu pela marcação adiantada do Grêmio. Com isso, o Flaficava trocando muitos passes em seu campo defensivo, sem ser efetivamente perigoso.O ímpeto ofensivo dos gaúchos pôde ser visto logo aos 17 segundos de jogo, com um chute de fora de Luan, defendido com segurança por Diego Alves. O Flamengo repondeu com um bom chute de Marlos Moreno, obrigando Marcelo Grohe a trabalhar. O tricolor assustava com chutes de fora da área. O rubro-negro voltou a assustar em chute de Rodinei, que Grohe colocou para escanteio. Aos 38 minutos, Leo Moura fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para a marca do pênalti. Luan, sozinho, bateu no canto direito de Diego Alves, que, sem chance, sequer pulou na bola.