Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nas oitavas

O Grêmio encara o Estudiantes de La Plata, em confronto que remete ao primeiro título do tricolor na competição, em 1983, quando as duas equipes fizeram um duelo épico na semifinal. Quem passar enfrenta o vencedor de Atlético Tucumán, da Argentina, e Atlético Nacional, da Colômbia.



Fechando os duelos, o Santos encara o atual campeão da Copa Sul-Americana e maior campeão da Libertadores Independiente. Quem vencer encara quem passar do clássico argentino entre Racing e River Plate.



Os jogos de ida são na semana de 8 de agosto e as partidas de volta serão na semana de 29 de agosto.



Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:



Racing (ARG) x River Plate (ARG)

Independiente (ARG) x Santos (BRA)



Estudiantes (ARG) x Grêmio (BRA)

Atlético Tucumán (ARG) x Atlético Nacional (COL)



Colo Colo (CHI) x Corinthians (BRA)

Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras (BRA)



Flamengo (BRA) x Cruzeiro (BRA)

Boca Juniors (ARG) x Libertad (PAR)

