Flamengo divulga lista de relacionados com Vitinho e sem Guerrero

Atacante peruano sequer viajou para Porto Alegre para jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Na tarde desta terça-feira (31), o Flamengo divulgou a lista de jogadors relacionados para o confronto contra o Grêmio na noite desta quarta, às 21h45, na Arena do Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. As três novidades foram a ausência de Paolo Guerrero, a inclusão do recém-contratado Vitinho e a volta de Willian Arão.





Em relação ao Vitinho, chegou bem, treinou, está se adaptando à equipe, ao grupo. É uma das possibilidades que a gente tem para o jogo de amanhã", afirmou o treinador do Flamengo.

Em negociação para renovação de contrato, cujo vínculo se encerra no próximo dia 10, o atacante Paolo Guerrero sequer viajou para Porto Alegre. O peruano sentiu um desconforto muscular na coxa e ficou no Rio de Janeiro fazendo tratamento. De acordo com o técnico Mauricio Barbieri, caso se recupere a tempo, o camisa 9 pode se juntar ao grupo na capital gaúcha durante a semana para o duelo contra o tricolor no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.Após as negociações frustradas com o Olympiacos, da Grécia, Willian Arão está de volta. O jogador não havia sido relacionado para as últimas duas partidas do rubro-negro e está de volta. Já inscrito no BID, o atacante Vitinho também está na lista, declarou sua vontade de poder atuar e é visto por Barbieri como uma opção para a partida desta quarta-feira.