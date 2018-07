Flamengo derrota Botafogo e mantém liderança no Brasileirão

No sábado (21), O clássico realizado entre Flamengo e Botafogo no estádio do Maracanã terminou melhor para o Flamengo que abriu logo aos quatro minutos com Matheus Savio e depois com um gol de Lucas Paquetá, aos sete minutos. O Botafogo se mostrou fraco e dominado durante todo o jogo, o que ajudou o adversário a permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro.

O susto logo no início do primeiro tempo balançou a equipe alvinegra que tentou buscar o resultado, mas o time simplesmente não se encontrava em campo. Além da derrota, o goleiro Jefferson trombou com Lucas Paquetá no lance do segundo gol, teve um trauma no tórax e deixou a partida ainda no primeiro, mas não precisou ser hospitalizado.

Mesmo com as ofensivas do Botafogo, o segundo tempo foi morno e tudo que o Flamengo precisou fazer foi administrar o resultado. Na 15ª rodada, o Flamengo vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Já o Botafogo vai receber a Chapecoense no estádio Nilton Santos.