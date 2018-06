Flamengo contrata técnico campeão do NBB

"Eu e minha família ficamos muito felizes pelo convite do Flamengo, por tudo que o clube representa no basquetebol brasileiro e no esporte nacional, além de toda a estrutura que ele proporciona. Não é a toa que possui tantos títulos, um clube tão importante no Brasil e no mundo. Cumpri todos os meus objetivos no Paulistano, deixo o time com um título brasileiro e um paulista na mesma temporada, algo inédito por lá, e vou para o Flamengo pensando em mais títulos. As minhas ideias vão ao encontro com as do Flamengo, que é disputar títulos e fazer um trabalho de excelência", afirmou o novo treinador rubro-negro.





O basquete do Flamengo tem um novo comandante. Campeão da temporada 2017-2018 do NBB no último sábado, o técnico Gustavo De Conti deixou o Paulistano e assinou com o rubro-negro por dois anos.Aos 38 anos, Gustavinho esteve à frente do Paulistano nos últimos oito anos, tendo chegado aos playoffs do NBB em todas as temporadas e, além do título atual, tem dois vice campeonatos. O treinador foi assistente técnico da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O tijucano terá a missão de levar o Flamengo de volta à final do NBB depois de dois anos de fora da decisão.