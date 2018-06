Flamengo anuncia renovação de contrato com Cuéllar

Na tarde desta sexta-feira (8), o Flamengo anunciou a renovação do contrato do volante Gustavo Cuéllar por um ano e meio. O vínculo do jogador, que ia até janeiro de 2020, foi estendido até junho de 2022.Assim, acaba-se com a especulação em relação ao futuro do colombiano. Nos últimos dias, foi noticiada uma sondagem de um clube árabe, que estaria emperrando sua renovação de contrato com o rubro-negro.Cuéllar chegou ao Flamengo em 2016 e já disputou 110 jogos com a camisa rubro-negra. Titular absoluto da equipe, o volante vem se destacando pelo alto número de desarmes. Na última quinta-feira, contra o Fluminese, o colombiano conseguiu a marca de 10 roubadas de bola em uma única partida.