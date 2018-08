Flamengo anuncia Piris da Motta; conheça mais sobre o volante

Volante de marcação, paraguaio chega para ser opção a Cuéllar na proteção

Após empatar com o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (2), a contratação do volante Robert Piris da Motta. O rubro-negro pagou cerca de R$ 25 milhões pelos direitos do paraguaio, que assinou contrato até o final de 2022.





Piris da Motta vestiu o Manto Sagrado e falou com a FLA TV: https://t.co/ow1NyFCVH7



Vem pro @NacaoCRF: https://t.co/FnBbDiNxUt pic.twitter.com/8r5PjGKKzg — Flamengo (@Flamengo) August 2, 2018

"A verdade é que estou muito contente com esse passo na minha carreira, ainda mais por jogar no maior clube do Brasil, que só de saber que se interessavam em mim foi um orgulho muito grande. Espero aproveitar minha passagem aqui no Flamengo e desfrutar ao máximo", declarou o jogador.

Piris da Motta chega para ser opção a Gustavo Cuéllar, já que depois da saída de Jonas, o rubro-negro ficou apenas com Rômulo como opção ao colombiano. O paraguaio chegou ao San Lorenzo em 2017, depois de uma longa briga judicial com o Olimpia. No clube azul-grená, o volante conquistou sua titularidade no segundo semestre daquele ano, substituindo o veterano Juan Ignacio Mercier, campeão da Libertadores de 2014 pelo clube de Boedo."É um cinco de marcação, um volante defensivo, que se sacrifica muito, corre muito e recupera muitas bolas. Quando chegou ao San Lorenzo, vinha de muito tempo sem poder atuar, estava com problemas contratuais no Paraguai e não estava em sua melhor forma física. Também tinha o Mercier, que era titular indiscutível, e por isso ele demorou a conquistar seu lugar. Faz mais ou menos um ano, com o Mercier já mais velho, ele começou a jogar bem e se tornou titular indiscutível do San Lorenzo", analisou Diego Paulich, setorista do San Lorenzo no Olé, principal diário esportivo da Argentina.O volante realizoucom a camisa da equipe azul-grená e, apesar de não ter marcado nenhum gol, contribuiu com sua principal característica: a marcação. Na última edição da Superliga Argentina, Piris da Motta realizou, com umabolas roubadas por jogo, e acertandodos desarmes tentados, de acordo com dados do Who Scored. No elenco atual do Flamengo, apenas Cuéllar e Renê têm média de desarmes maior. Asdão o uma, número parecido com os de Renê, líder do rubro-negro no fundamento no Brasileiro. Com a bola no pé, o novo camisa 25 da Gávea deu, em média, com índice deAos 24 anos, o jogador é uma das promessas do futebol paraguaio. Após jogar o Mundial Sub-20 em 2013, o volante estreou pela seleção principal em um amistoso contra o México, em maio de 2015. Convocado para a Copa América no mesmo ano, o atleta só voltaria à seleção no final do ano passado, depois da longa inatividade por conta de sua briga judicial com o Olímpia. Ele foi titular nas duas últimas partidas do Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Colômbia e Venezuela. Por conta de seu potencial, a torcida do San Lorenzo não ficou satisfeita com a venda de Piris da Motta."Desde o semestre passado é, ao lado do Coloccini, uma das figuras principais da equipe. Por isso o San Lorenzo não queria deixá-lo sair e os torcedores também não veem a venda com bons olhos. É um jogador importante, muito jovem e já com uma participação em Copa América com o Paraguai, convocado constantemente para a seleção, um jogador com grande potencial", concluiu Diego Paulich.Uma curiosidade é que o nome do meio do jogador é Ayrton uma homenagem ao ex-piloto brasileiro Ayrton Senna. Piris da Motta nasceu pouco mais de dois meses após o acidente que tirou a vida de Senna, em 1994. A contratação do paraguaio foi anunciada pelo Flamengo com o sambista Alexandre Pires cantando uma música em homenagem a seu "xará".