Flamengo anuncia Carlos Noval como diretor-executivo

01.04.2018 17:21

Diretor da base assume o profissional após demissão de Rodrigo Caetano

Após a demissão de Rodrigo Caetano na última quinta-feira (29), o Flamengo anunciou seu novo diretor-executivo de futebol. Trata-se de Carlos Noval, que ocupava a diretoria de futebol de base do clube desde 2010.



Contratado ainda durante a gestão de Patrícia Amorim, Noval foi o grande responsável pela modernização da base rubro-negra. Durante esses oito anos, conquistou 73 títulos sendo os três títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior - 2011, 2016 e 2018 - o principal feito.



Filho do ex-dirigente do clube Renato Noval, o novo manda-chuva do futebol do Flamengo trabalhou com 13 atletas do elenco profissional, dentre eles Vinícius Jr., maior venda da história do clube. Carlos Noval será apresentado nesta segunda-feira, após o treino no Ninho do Urubu.