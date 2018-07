Flamengo anuncia a contratação de Vitinho

Jogador custou € 10 milhões de euros ao cofre rubro-negro

Na noite desta sexta-feira (27), o Flamengo anunciou a contratação do atacante Vitinho, que estava no CSKA Moscou, da Rússia. O jogador assinou contrato com o rubro-negro por quatro temporadas e será apresentado à torcida no domingo, no Maracanã, antes da partida contra o Sport e custou € 10 milhões (cerca de R$ 45 milhões) aos cofres do clube carioca.





Vitinho fez sua última partida com a camisa do CSKA nesta sexta. O atacante atuou durante 116 minutos na vitória da sua equipe sobre o Lokomotiv Moscou pela final da Supercopa da Rússia. Com participação de Vitinho no gol da vitória, marcado por Khosonov.Revelado pelo Botafogo, o atacante foi vendido ao CSKA por € 10 milhões em 2014. Na Rússia, o jogador fez 19 gols e 15 assistências. Em 2016 e 2017, Vitinho foi emprestado ao Internacional, onde marcou 29 gols.