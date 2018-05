Fla volta a suspender contrato de Guerrero, que deve deixar o clube

Pena por doping imposta pela Fifa foi ampliada e só acaba em janeiro de 2019; atacante tem vinculo com o clube até agosto deste ano

O casamento entre Guerrero e Flamengo está muito perto do fim. O clube resolveu suspender novamente o contrato do jogador, com isso os salários do peruano deixarão de ser pagos.



A decisão tomada pelo clube foi motivada porque o atacante teve sua pena por doping ampliada pela Fifa para 14 meses. A punição só irá terminar em janeiro de 2019, e o vínculo do jogador acaba em agosto deste ano.

A passagem de Guerrero pelo Flamengo deve se encerrar de maneira nada agradável, e é bem possível uma rescisão antecipada do contrato.



Depois de ser campeão mundial pelo Corinthians em 2012 e paulista no ano seguinte, Guerrero permaneceu no alvinegro até 2015, mas resolveu trocar o Parque São Jorge pela Gávea por não aceitar a proposta financeira do clube paulista. O heroi da conquista do mundial deixou o Corinthians pela porta dos fundos.



No Flamengo demorou para deslanchar, levantou apenas a taça do carioca no ano passado, e possui média de gols inferior a que teve no Corinthians. Guerrero deve sair do Flamengo e não deixará saudades aos torcedores.