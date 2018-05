Fla vence Mogi e segue vivo na semifinal do NBB

'Senhor Duplo-Duplo' brilha, Flamengo vence em casa e evita que a equipe paulista feche a série

Com uma atuação segura do ala-pivô Olivinha, que marcou 20 pontos e pegou 13 rebotes, justificando seu apelido de "Senhor Duplo-Duplo", o Flamengo venceu o Mogi por 71 a 64 na noite desta segunda-feira na Arena Carioca 1 e se manteve vivo na disputa de uma vaga na final do NBB. A equipe paulista agora lidera a série semifinal por 2 a 1. No próximo sábado, os dois times voltam a se enfrentar no Jogo 4, em Mogi das Cruzes. Caso os afitriões vençam, se classificam para a grande decisão. Em caso de nova vitória rubro-negra, a decisão da vaga fica para terça-feira (15), no Rio de Janeiro.



Depois de perder os dois primeiros jogos da série, a partida desta segunda-feira era de vida ou morte para os rubro-negros. O primeiro quarto foi quase um duelo individual entre os alas-pivôs Tyrone e Olivinha. Enquanto o americano do Mogi marcou 10 pontos, o rubro-negro foi fundamental para fazer a equipe da casa terminar o primeiro período vencendo por apenas um ponto de diferença. No segundo quarto, o equilíbrio seguiu dando o tom da partida. Quando o Flamengo acertava arremessos de fora do perímetro e ameaçava abrir o placar, os visitante respondiam na mesma moeda. E assim, o Fla foi para o intervalo vencendo por 38 a 35.



O terceiro quarto foi fundamental para a vitória rubro-negra. Na pontaria de Ronald Ramon, no talento de Anderson Varejão, que marcou seus únicos quatro pontos da partida nesse quarto, e na força de seu quinteto principal, o rubro-negro conseguiu abrir sete pontos de vantagem. No quarto final foi só administrar o resultado e garantir o sonho, pelo menos, até sábado.



"Vamos analisar o jogo, como eles reagiram à nossa proposta, que foi diferente hoje. Fazer adaptações, já que o time deles é muito inteligente. Vamos ver o que podemos adaptar para saber que elementos poderemos usar a próxima partida. Mas o foco será em cada minuto do próximo jogo. Nada de fora, nada de série. Só o jogo e colocar em prática o que combinarmos", afirmou o técnico José Neto.