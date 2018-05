Fla vence Inter e mantém liderança do Brasileirão

Com o apoio maciço da torcida, o Flamengo foi para cima no segundo tempo. Geuvânio exigiu duas boas defesas de Danilo Fernandes. Aos 13 minutos, o atacante Paolo Guerrero entrou em campo, após seis meses de suspensão por doping. O camisa 9 quase marcou em cobrança de falta.



Aos 25 minutos, Lucas Paquetá cobrou falta na barreira e, no rebote, acertou o ângulo de Danilo Fernandes, que nada pôde fazer para evitar o gol rubro-negro. O jogo esquentou quando William Pottker deu uma cabeçada em Vinícius Jr e foi expulso. Aos 42, Everton Ribeiro puxou contra-ataque e bateu de fora da área no cantinho, sem chance de defesa para o goleiro colorado.



No próximo sábado, o Inter enfrenta seu maior rival Grêmio no estádio do tricolor. Já no domingo, o Flamengo vai a Chapecó encarar a Chapecoese.

