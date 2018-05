Fla vence Emelec e garante classificação para as oitavas

Rubro-negro vence com dois gols de Éverton Riveiro e acaba com jejum de oito anos sem passar da fase de grupos

Depois de oito anos, o Flamengo está de volta às oitavas de final da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (16), o rubro-negro venceu o Emelec no Maracanã por 2 a 0 e garantiu sua vaga na próxima fase.



Com o Emelec precisando da vitória, o jogo começou movimentado. Os equatorianos chegavam com certo perigo pela faixa central do campo, já que havia um buraco entre as linhas de defesa e meio do Flamengo. Porém, foi questão de tempo para o rubro-negro dominar o jogo. A equipe teve quatro boas oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo, com Juan, duas vezes, Vinícius Jr. e Henrique Dourado.



No final do primeiro tempo, o zagueiro Juan deixou o campo sentindo dores musculares. Além dele, o clube terá outras duas dores de cabeça para o duelo contra o River Plate na próxima semana. Diego recebeu o terceiro e está suspenso e Mauricio Barbieri, expulso, também está fora da partida em Buenos Aires.



Na segunda etapa, depois de tanto martelar, enfim, saiu o gol rubro-negro. Éverton Ribeiro pegou rebote dentro da área e fuzilou o gol de Dreer, que vinha operando milagres no Maracanã. Mesmo com o resultado, o Fla seguiu pressionando os equatorianos e desperdiçando boas oportunidades, até que Éverton Ribeiro, em uma cobrança de falta magistral, fechou o caixão.





Na próxima quarta-feira (23), o rubro-negro vai à Argentina enfrentar o River Plate pelo primeiro lugar do Grupo D.