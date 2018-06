Fla vence clássico e abre cinco pontos na liderança

No intervalo, Abel tirou Renato Chaves e Sornoza, abrindo mão do 3-6-1, e colocou Matheus Alessandro e Pablo Dyego cada um em uma ponta, numa espécie de 4-3-3. E o time melhorou com as entradas dos dois jovens. Assim como tem acontecido nas últimas partidas, o meio da equipe rubro-negra perdeu intensidade no segundo tempo e o Fluminense dominou o meio de campo.



Quando conseguiu trabalhar mais a bola, o Fla ampliou o placar. Após boa jogada pela direita, Éverton Ribeiro cruzou rasteiro e Vizeu apareceu para fazer o segundo da partida.



Com a vitória, o rubro-negro chegou aos 23 pontos e abriu cinco para o vice-líder Sport. No próximo domingo, o Flamengo recebe o Paraná no Maracanã, sem Lucas Paquetá, suspenso pelo terceiro amarelo, mas com Diego de volta. Já o Flu está em nono, com 14 pontos, e vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG no próximo sábado.

