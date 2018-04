Fla enfrenta o Atlético-GO em primeiro teste de Barbieri

Em preparação para Brasileiro e Libertadores, clube faz amistoso e aproveita para observar time sob comando do interino

Sem jogar desde a eliminação no Campeonato Carioca para o Botafogo, o Flamengo volta a campo neste sábado (7), às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Ainda sem um treinador, o time será comandado pelo auxiliar-técnico Maurício Barbieri, que pode vem sendo observado pela diretoria e pode ser efetivado no cargo de técnico.



Quatro jogadores não viajaram para a capital goiana: o goleiro Diego Alves, com dores musuclares, o zagueiro Rhodolfo, com uma lesão na panturrilha, o meia Geuvânio, com uma virose, e o atacante Felipe Vizeu, com dores na coxa. Com isso, o time titular deve ser formado por Júlio César; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuéllar; Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá, Diego e Éverton; Henrique Dourado. Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu na última sexta-feira, o meia Lucas Paquetá rasgou elogios ao interino.



"O Barbieri é um excelente treinador, procura explicar bastante o que ele quer dentro da função e detalha bem a forma de jogar. Está buscando acertar algumas coisas que não ficaram tão bem e estamos focados para esse jogo de sábado, buscando dar uma resposta para ele, que está no ajudando no dia a dia", disse o camisa 11.