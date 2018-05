Marcelo e Casemiro, do Real Madrid, terão que encontrar maneira de parar Roberto Firmino, atacante do Liverpool, em duelo entre brasileiros que serão companheiros na Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia.

Se Marcelo e Casemiro têm lugar cativo no grupo de Tite, Firmino teve que conquistar espaço e mesmo assim não é uma unanimidade. Mas o treinador confia cegamente no atacante do Liverpool. "É um camisa 10 que aprendeu a jogar como 9", resumiu Tite.

"O Brasil pecou pela falta de alternativas no passado e isso nos custou caro em outras Copas. É por isso que posso usar Coutinho no meio, Willian na ponta, jogando com Firmino e Gabriel Jesus juntos", analisou o Tite.

Se no Brasil ainda há dúvidas sobre Firmino, no Liverpool elas não existem. É um ídolo, elogiado por sua capacidade de abrir espaços em campo para os companheiros de ataque, o egípcio Salah e o senegalês Mané.



Elogios de Klopp

"Salah tem classe internacional, mas não todos os dias. Mané tem classe internacional, mas não todos os dias. Roberto Firmino tem classe internacional todos os dias", elogiou o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp.

Steven Gerrard, ex-meia do Liverpool e maior ídolo da história do clube, assina embaixo. "Gostaria de ter jogado com ele por mais anos. É um jogador muito inteligente. Ele tem grande capacidade para ver as coisas antes dos outros atacantes. Existem jogadores e jogadores de alto nível. Firmino está nesta segunda categoria", afirmou.

Firmino surgiu no Figueirense, deixou o Brasil ainda desconhecido para brilhar na Alemanha a partir de 2010, e chegou no Liverpool em 2015.



Nesta Champions League anotou 10 gols em 14 jogos, mesmo número que o badalado Salah. Caso marque um gol será o brasileiro com mais gols em uma edição da principal torneio europeu. "Sabemos que o Real é uma grande equipe, com muitos títulos de Champions. Mas uma final é diferente. Eles são favoritos, mas numa partida única vamos dar tudo para que os prognósticos errarem", disse Firmino.