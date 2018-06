Firmino rebate Sergio Ramos: 'foi muito idiota'

Zagueiro do Real Madrid ironizou lesões de Salah e Karius na final da Champions

A final da Uefa Champions League ainda está dando o que falar. Depois de participar do lance que lesionou o atacante egípcio Mohamed Salah e de estar envolvido em uma dividida com o goleiro Loris Karius, que teria causado uma concussão no goleiro, o zagueiro Sergio Ramos ironizou as lesões dos dois jogadores do Liverpool.



"Agora o goleiro diz que eu o lesionei. Agora só falta o Firmino dizer que está resfriado porque uma gota de suor minha escorreu nele", disse o capitão do Real Madrid na última terça-feira.



Nesta quarta-feira, perguntado sobre o assunto na entrevista coletiva da Seleção Brasileira, o atacante Roberto Firmino não quis comentar as declarações do espanhol, mas deixou escapar que foi uma atitude idiota de Sergio Ramos.



"Eu prefiro não comentar. Ele está na razão por ter sido campeão. Achei que foi muito idiota da parte dele, mas tudo bem", afirmou o atacante do Liverpool.



No dia 26 de maio, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 em Kiev e conquistou a Champions pela terceira vez consecutiva. Destaque da equipe inglesa, o atacante Mohamed Salah foi substituído aos 30 minutos de jogo, após deslocar o ombro em uma dividida com o zagueiro Sergio Ramos.



No começo da semana, o goleiro Loris Karius divulgou o resultado de um exame que apontou que ele teve uma concussão após levar uma trombada do espanhol ainda no primeiro tempo e que ele teve a visão afetada após o lance. Na etapa final, Karius falhou em dois gols do Real Madrid.