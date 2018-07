Firmino: 'Onde o Tite me colocar, eu quero ajudar a Seleção'

Autor do segundo gol da Seleção Brasileira na vitória por 2x0 contra o México, o sempre tímido Roberto Firmino analisou a atuação da equipe nas oitavas de final."Estamos demonstrando um futebol incrível, de guarra, de luta e que a gente continue assim até o final. O primeiro tempo foi apertado. No segundo tempo, conseguimos fazer o gol, o que abriu o jogo. Eles tiveram que sair pro contra-ataque e nós fizemos o segundo gol que matou o jogo".Um dos jogadores mais pedidos pela torcida brasileira, no lugar de Gabriel Jesus, o atacante do Liverpool não tem preferência de onde jogar. "Eu quero estar jogando. Onde o professor me colocar, junto com o Jesus, eu quero ajudar a minha Seleção, a nossa Seleção".