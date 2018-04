Final entre Náutico e Central terá recorde de público na Arena

Qualquer que seja o vencedor, já fez parte de uma final histórica. De um lado, do Recife, o Náutico quer levantar a taça após 14 anos, na véspera do dia de seu aniversário. Do outro, o Central, que pela primeira vez em seus 99 anos chega a essa etapa no campeonato.



No campo neste domingo, se espera o mesmo que foi apresentado na última partida e durante a temporada: equilíbrio. Neste campeonato, os times apresentam mesmo número de pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols. Dono do melhor ataque do Estadual, o Náutico sai na frente com 21 gols marcados. Passou em branco em apenas três partidas: os empates sem gols com Santa Cruz, pela 7ª rodada, e contra o próprio Central - que tem 17 gols marcados - nos dois jogos que disputaram. O jogo da ida da final e a derrota por 3 a 0, na segunda rodada.

A Arena de Pernambuco vai registrar, neste domingo (9), um novo recorde de público entre clubes , quando receber a final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Central. Até o final da tarde desta quinta-feira (5), mais de 42.600 ingressos foram vendidos. A marca já supera os 42.025 de Sport e Palmeiras, pela Série A, no ano passado.No primeiro jogo pelo título, no último domingo, Náutico e Central ficaram no 0 a 0, no Lacerdão, em Caruaru. No duelo da volta, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, leva a taça do Estadual.