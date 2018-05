Finais do Leste podem ser definidas nesta segunda-feira (7)

Liderando suas respectivas séries nas semifinais de conferência da NBA por 3 a 0, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers podem definir, ainda nesta segunda-feira (7), o confronto das finais do Leste.Fora de casa, os Celtics enfrentam o Philadelphia 76ers, às 19h. Após abrir 2 a 0 de vantagem no confronto, em Boston, a equipe de Massachusetts derrotou o time da Filadélfia no último sábado (5), na prorrogação, e pode garantir vaga nas finais do Leste pela segunda temporada seguida.Já os Cavaliers recebem o Toronto Raptors, às 21h30. Após série de sete jogos nas quartas de final da Conferência, contra o Indiana Pacers, a equipe comandada por LeBron James surpreendeu ao vencer os primeiros três jogos da série contra a equipe canadense, que liderou o Leste na temporada regular.Caso as equipes que lideram as séries não vençam suas partidas, um jogo 5 será marcado para a próxima quarta-feira (9).Caso Boston Celtics e Cleveland Cavaliers avancem será o segundo encontro seguido dos times nas finais. Na temporada passada, o time de LeBron James venceu por 4 a 1 e avançou às finais da liga.