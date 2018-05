Finais de Conferência começam neste domingo (13)

Após duas rodadas de playoffs disputadas, quatro equipes seguem firmes na disputa rumo ao título da NBA. Boston Celtics e Cleveland Cavaliers do lado leste, e Houston Rockets e Golden State Warriors do lado oeste, se enfrentam nas finais de conferência, em um busca de uma vaga para a decisão da liga.



A série melhor de quatro partidas ira começar neste domingo (13), às 16h30, para Celtics e Cavaliers, na TD Arena, em Boston. Já o confronto da Conferência Oeste terá início na segunda-feira (14), no Toyota Center, em Houston, às 22h.



Lado Leste

Na Conferência Leste, este será o segundo confronto consecutivo entre Celtics e Cavaliers nas finais. Na temporada passada, o time comandado pelo astro LeBron James derrotou a equipe de Boston com um placar de 4 a 1 na série.



Em toda a história do confronto nos playoffs, a vantagem é da equipe dos Celtics com quatro vitórias contra três dos Cavaliers. Em 1976, os times também se enfrentaram na decisão da Conferência Leste, com vitória de Boston na série por 4 a 2.



Esta será a quarta final de conferência disputada pela equipe de Cleveland de forma consecutiva. Nas outras três temporadas, os Cavaliers conseguiram se classificar para a decisão da NBA.



Cleveland Cavaliers Foto: AFP

Antes da boa sequência da equipe de Ohio, o Miami Heat de LeBron James e Dwayne Wade alcançou quatro finais de conferência seguidas, vencendo todas.

A última vez, aliás, que o camisa 23 não disputou as finais da liga foi na temporada 2009-2010, quando o Boston Celtics de Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen venceu a Conferência Leste e posteriormente perdeu a decisão da NBA para o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant.



Naquele ano, os Celtics derrotaram os Cavaliers nas semifinais de conferência, em série por 4 a 2, encerrando o que seria a primeira passagem de LeBron por Cleveland.



Na atual temporada, o time de Boston terminou a fase regular na 2ª colocação da Conferência, com um recorde de 55 vitórias e 27 derrotas. Devido as lesões de seus dois principais reforços, Gordon Heyward ainda na primeira partida, em outubro de 2017, e Kyrie Irving, em março deste ano, o time comandado por Brad Stevens teve que confiar no novato Jayson Tatum e nos jovens Jaylen Brown e Terry Rozier para avançar na temporada.

Devido aos desfalques, os Celtics entraram nos playoffs sem muito favoritismo, porém o desempenho do jovem time surpreendeu, e apoiado na experiência do ala-pivô Al Hoford, a equipe bateu o Milwaukee Bucks na série por 4 a 3 e o Philadelphia 76ers na série por 4 a 1.





Boston Celtics Foto: AFP

No lado de Cleveland, a equipe passou por um período turbulento e repleto de mudanças. Iniciando a temporada como uma das favoritas, a equipe contava com o trio LeBron James, Isaiah Thomas e Dwayne Wade.

A formação, porém, durou pouco tempo e logo foi desfeita no meio da temporada regular. Com o retorno de Wade para Miami e da ida de Thomas para o Los Angeles Lakers, o camisa 23 contou com as chegadas do ala Jeff Green e do ala-armador Rodney Hood, além das participações do pivô Kevin Love e dos alas J.R. Smith e Kyle Korver para levar os Cavaliers para os playoffs.



A equipe de Cleveland terminou a temporada regular na Conferência Leste com um recorde de 50 vitórias e 32 derrotas. Nos playoffs, LeBron conduziu a equipe para vitória de 4 a 3 na série contra o Washington Wizards e na varrida de 4 a 0 contra o Toronto Raptors, equipe de melhor campanha no Leste.

Lado Oeste

Na outra ponta dos Estados Unidos e sem tanta turbulência, os favoritos durante quase toda a temporada regular, Houston Rockets e Golden State Warriors se enfrentam pela terceira vez na história dos playoffs.



Ambos os confrontos anteriores aconteceram nas últimas quatro temporadas, sendo que todos foram vencidos pela equipe da Califórnia. Em 2015-2016, as equipes se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs, com vitória do Golden State Warriors na série por 4 a 1. Em 2014-2015, a equipe comandada por Stephen Curry derrotou o time de Houston na final do Oeste, também em série por 4 a 1.



Por outro lado, na atual temporada, a vantagem é dos Rockets. Em três confrontos na temporada regular, a equipe de Houston venceu dois. O time liderado pelo armador James Harden também teve vantagem em sua campanha. Com 65 vitórias e somente 17 derrotas, os Rockets tiveram o melhor recorde da temporada da NBA, assim como da história da franquia.

Houston Rockets Foto: AFP

A já conhecida equipe de Curry, Kevin Durant, Draymond Green e Klay Thompson não teve o desempenho fantástico das últimas três temporadas, nas quais se classificou na 1ª posição do Oeste, mas seguiu como uma das melhores equipes da liga, terminando a fase regular na 2ª colocação com 58 vitórias e 24 derrotas.



Nos playoffs, nenhuma das equipes apresentou dificuldades, vencendo por 4 a 1 as duas séries prévias. Enquanto Houston bateu o Minnesota Timberwolves e o Utah Jazz, Golden State superou o San Antonio Spurs e o New Orleans Pelicans.

Splash Brothers Uma publicação compartilhada por Golden State Warriors (@warriors) em 8 de Mai, 2018 às 9:47 PDT

Sem alcançar as finais da liga desde 1995, a equipe de Houston terá que enfrentar o atual tricampeão do Oeste.



Brasil em quadra

O pivô Nenê Hilário do Houston Rockets é o único brasileiro que segue na disputa pelo título da liga. Em sua 17ª temporada na liga, o veterano tem média de 3,7 pontos e 2,7 rebotes por jogo.

Caso avance, Nenê terá a chance de se juntar a Thiago Splitter, Leandrinho e Anderson Varejão como os únicos brasileiros a vencer o título da liga.