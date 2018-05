Filipe Luís diz que não temeu perder a Copa por lesão

Lateral se lesionou em março em partida na Rússia pelo Atlético de Madrid

Em março deste ano, o lateral Filipe Luís se machucou durante uma partida pelo Atlético de Madrid na Europa League. Mesmo com a fratura na perna, o jogador não temeu ficar de fora da Copa do Mundo.



"Sempre estive confiante que estaria nesta Copa. Falei para a minha esposa que ela ia me ver pouco porque eu iria dar minha vida para me recuperar a tempo. Fiz tudo possível para estar na Copa. Acho que não deve ter tido outro jogador aí no mundo que quebrou as duas pernas antes de Copa. Vi como a oportunidade de mostrar para as crianças, para todo mundo que com esforço e fé, tudo é possível", afirmou o lateral em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25).



O jogador também falou sobre outros atletas brasileiros que vêm de lesão no final da temporada europeia, como o atacante Neymar, e também do lateral Marcelo, que disputa a final da Uefa Champions League neste sábado.



"Marcelo vai chegar perfeito. Jogar uma final de Champions não tem nível de preparação melhor. Neymar está recuperado, solto e só precisa jogar. O Douglas é muscular, tem tempo de sobra pra recuperar. Eu estou bem, joguei 3 jogos e me sinto recuperado", disse Filipe.



Perguntado se Tite se daria bem no futebol europeu, o lateral foi enfático na resposta.



"Tite é um treinador que está completamente preparado. Consegue controlar bem todos os aspectos. Seria meu espelho se um dia eu resolver virar técnico. Se ele for trabalhar num clube na Europa, não tenho dúvida que ele vá ser um técnico de sucesso", finalizou o jogador.