Filiados da Fifa decidem nesta quarta-feira a sede da Copa de 2026

As 207 associações que podem votar na Fifa vão decidir nesta quarta-feira (13), em Moscou, a sede da Copa do Mundo de 2026. Há dois postulantes: a candidatura tripla de Estados Unidos, Canadá e México contra Marrocos.



Com promessa americana de muito dinheiro, a candidatura unida da América do Norte (batizada de United 2026) desponta como favorita. Os americanos dizem que a Copa pode gerar um faturamento de US$ 14 bilhões (cerca de R$ 51,8 bilhões). Marrocos, com um projeto bem mais modesto, tenta desbancar os favoritos.

As duas candidaturas aproveitaram os últimos dias para apresentar suas campanhas em hotéis luxuosos na capital russa. Os países da Conmebol se recusaram a ouvir as propostas do Marrocos, já que as Américas do Sul e Central em peso vão votar na candidatura de EUA, Canadá e México. Até mesmo a Venezuela, que cortou relação diplomática com os americanos, vai votar no trio.

"Pedimos para sermos julgados não pela política ou religião, mas pela qualidade de nossa candidatura. Acreditamos que é a melhor para o mundo, para a Fifa e todas as suas associações", afirmou Carlos Cordeiro, presidente da US Soccer e um dos chefes da candidatura da United 2026.