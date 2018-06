Fifa vai investigar gritos homofóbicos na torcida mexicana

Em jogo contra a Alemanha, grupo de torcedores fez tradicional provocação, que já rendeu punições à seleção mexicana

A FIFA decidiu abrir um procedimento disciplinar contra o México por conta de gritos homofóbicos dados por sua torcida na partida contra a Alemanha, no último domingo, que foi vencida pelos mexicanos por 1 a 0. Apesar das solicitações feitas pela Federação Mexicana de Futebol pedindo o contrário, foi possível ouvir, no estádio Lujniki, o grito de "puto" - que significa "bicha" em espanhol - de alguns torcedores.



A provocação, usada quando o goleiro do time adversário parte para cobrar um tiro de meta, já rendeu punições à seleção Tri por parte da Fifa, que vem tentando banir dos estádios cantos e gritos homofóbicos, racistas ou que representem qualquer outro tipo de preconceito. No total, as multas aplicadas à Federação Mexicana passaram dos US$ 100 mil.