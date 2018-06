Fifa se nega a revelar comunicação entre árbitro e VAR em jogo do Brasil

Entidade também esclarece que a interpretação do árbitro de campo é soberana

Após a CBF encaminhar um ofício à Fifa pedindo escalrecimentos sobre o uso do VAR (árbitro de vídeo) e por que o recurso não foi utilizado na estreia da Seleção Brasileira contra a Suíça, a entidade de que organiza a Copa do Mundo respondeu o documento nesta quarta-feira (20).



De acordo com a Fifa, a implementação do VAR foi feita com o intuito de prevenir "erros claros e óbvios" e "sérios incidentes" que passem despercebidos. Por outro lado, a entidade garante que a interpretação do árbitro de campo segue sendo soberana.



"Como tem sido repetidamente comunicado, a pergunta que os VARs devem fazer a si mesmos quando o árbitro toma uma decisão durante uma partida não é 'a decisão do árbitro foi correta?'. Eles devem se perguntar se 'a decisão do árbitro foi clara e obviamente errada?', pois a interpretação do árbitro em todas as demais situações é e permanece a única relevante quando uma decisão é tomada", afirma o documento enviado pela entidade máxima do futebol à CBF.



A Fifa também se negou a atender o pedido de revelar a comunicação entre o árbitro César Ramos e o assistente de vídeo Paolo Valeri, uma vez que já havia sido decidido antes da Copa do Mundo que as gravações de tais conversas não estariam disponíveis. A entidade ainda aproveitou para desmentir que tenha feito qualquer avaliação em relação à arbitragem do jogo. Havia sido divulgado que o Comitê de Arbitragem teria aprovado a atuação da equipe de juízes.



Em nota, a CBF afirma manter "sua posição de que houve claro erro de arbitragem nos lances questionados que poderiam ter sido evidenciados no caso da utilização do árbitro de vídeo e considera importante ter aberto esse debate". A entidade brasileira reclama de falta em Miranda no lance do gol de empate da Suíça e de um pênalti de Akanji em Gabriel Jesus na segunda etapa do jogo.