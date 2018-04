FIFA pode impedir Ibrahimovic de ir ao Mundial

Mas a FIFA persegue mais os apostadores do que propriamente os jogadores ligados às casas de apostas com fins promocionais. Neymar é a imagem da PokerStars, que além dos jogos de póquer também tem apostas esportivas.



Ibrahimovic explicou por que motivo se uniu à Bethard. "Obviamente que fui muito assediado por casas de apostas ao longo da minha carreira, mas só agora me apresentaram algo assim. A Bethard tem algo de diferente. É uma companhia com raízes suecas, cujos fundadores são da minha cidade", afirmou o jogador.

Zlatan Ibrahimovic deixou a seleção sueca há dois anos e quando chegou aos LA Galaxy, há uma semana, disse que ainda não fechou a porta à equipe do seu país.Mas o atacante, de 36 anos, pode ter um contratempo pela frente, no caso de pretender vestir a camisa da Suécia no Mundial da Rússia. Segundo afirma o jornal inglês "The Sun", a FIFA pode não permitir a sua participação na prova uma vez que "Ibra" associou-se a uma casa de apostas há um mês.O regulamento da FIFA proíbe os jogadores de "tomar parte, direta ou indiretamente, assim como associar-se a apostas, jogos de azar, loterias e eventos similares ou transações ligadas a jogos de futebol."