Fifa multa federação mexicana por gritos homofóbicos da torcida

A Fifa multou, nesta quarta-feira (20), a Federação Mexicana de Futebol por cantos "discriminatórios e insultantes" de sua torcida durante o primeiro tempo da partida contra a Alemanha. No jogo ocorrido no último domingo (17), em que os mexicanos venceram por 1 a 0, torcedores proferiram insultos homofóbicos contra o goleiro alemão, Manuel Neuer, cada vez que ele tocava na bola.

A instituição organizadora da Copa do Mundo tomou a decisão baseada "em precedentes da FMF e em provas, que incluem vídeos do incidente", destaca o comunicado. O valor da multa é de 8,6 mil euros. A Fifa advertiu ainda que pode dar novas sanções ao país caso "se repitam este tipo de ofensa".

A Federação Sérvia também foi multada no mesmo valor pela exibição de um "cartaz ofensivo" na partida contra a Costa Rica, onde os sérvios venceram por 1 a 0.

Nesta quarta, a Federação Mexicana utilizou as redes sociais para reforçar o pedido aos seus torcedores que parem de entoar gritos homofóbicos durante a Copa do Mundo. A entidade tem tentado - sem sucesso - acabar com uma tradição da torcida que causa prejuízos."Torcedores na Rússia, evitem a expulsão do estádio e a perda de sua credencial para assistir à Copa. Com este grito, vocês não nos apoiam", informou a coordenação do time do México, pelo Twitter.