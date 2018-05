Fifa muda regra do impedimento e oficializa árbitro de vídeo

International Football Association Board (IFAB), órgão da Fifa responsável por discutir e protocolar as regras do futebol, anunciou nesta terça-feira (8) uma lista de alterações nas normas do jogo. Entre as mudanças mais importantes estão a alteração da regra do impedimento e a previsão, na regra do esporte, da utilização do árbitro de vídeo.





A série de mudanças, que incluem 34 tópicos, também oficializa a mordida como uma falta e a possibilidade de uma quarta substituição durante a disputa de prorrogação.





Confira as princiapais mudanças



Em relação ao árbitro de vídeo, sua utilização está regulamentada nas regras e passa a ser um recurso de uso previsto. Além disso, foi oficializado que o atleta que invadir a área extracampo designada para o árbitro de vídeo será advertido. Caso este entre na cabine em que o árbitro analisa as imagens, o mesmo será expulso.A série de mudanças, que incluem 34 tópicos, também oficializa a mordida como uma falta e a possibilidade de uma quarta substituição durante a disputa de prorrogação. 1) Substituições ilimitadas na categoria de base; 2) Jogador substituído pode ficar no banco de reservas; 3) Quarta substituição durante a disputa de prorrogação; 4) Permitido o uso de equipamento eletrônico na área técnica para auxiliar o treinador nas questões táticas da partida e aumentar a segurança dos jogadores, ou seja, verificar se as condições físicas estão adequadas a partir de medidores usados pelos atletas; 5) Se um jogador sair para ajeitar equipamento (chuteira, camisa, calção, meião ou acessório permitido) e voltar sem autorização, interferindo na partida, será punido com falta (tiro direto) ou até pênalti (se for dentro da área); 6) Árbitro de Vídeo (VAR), agora, é oficial. Previsão de uso da tecnologia está incorporada às regras do futebol; 7) Algumas situações de cartão vermelho podem ser revistas mesmo após reinício do jogo; 8) Árbitros não podem carregar câmeras em campo; 9) Jogador que entrar na área do uso do Árbitro de Vídeo, na beira do campo, será advertido; 10) Jogador que entrar na cabine em que o árbitro analisa as imagens será expulso; 11) Parada para hidratação não pode exceder 1 minuto; 12) Tempo gasto para hidratação e aplicação do Árbitro de Vídeo (VAR) deve ser acrescido; 13) Alteração na regra do impedimento: análise da condição do jogador deve ser feita no momento em que acontece o primeiro toque antes do passe definitivo. Não é o fim do movimento, mas o instante em que a bola é tocada pelo jogador; 14) Mordida foi, oficialmente, incluída como falta direta.

As novas regras já estarão valendo para a Copa do Mundo na Rússia, que terá seu início no dia 14 de junho, e passarão a valer para os torneios de clubes a partir do inicío da temporada 2018-2019 do futebol europeu.A partir de agora, o impedimento não será mais marcado no momento em que o atleta finaliza a ação do passe e a bola sai de seu controle, mas sim, quando o jogador dá o primeiro toque para iniciar a ação.