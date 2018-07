Fifa investiga atleta da Croácia por vídeo

Zagueiro Domagoj Vida aparece em vídeo, após vitória sobre a Rússia, dizendo slogan de grupo nacionalista anti-russo ucraniano

A Fifa anunciou que abriu investigação contra o zagueiro Domagoj Vida, da Croácia, por um vídeo gravado após a vitória sobre a Rússia nas quartas de final da Copa do Mundo, no sábado. As imagens mostram o zagueiro, que foi autor do segundo gol da Croácia na prorrogação, dizendo o que poderia ser considerado uma mensagem política, o que é proibido pela entidade: "Glória à Ucrânia". Trata-se de um slogan de um grupo nacionalista anti-russo ucraniano.



O atleta disse que tudo se trata de uma brincadeira. "Essa vitória é para a Croácia. Não tem política. Eu tenho amigos na Ucrânia desde meus tempos no Dynamo de Kiev. Eu não quis dizer nada, é apenas uma brincadeira. Eu gosto dos russos, é só uma brincadeira", disse o zagueiro à imprensa local.



O vídeo gerou polêmica e alguns russos foram às ruas de Moscou, na madrugada deste domingo, e entoaram gritos anti-croatas. Vida jogou por cinco anos na Ucrânia, defendendo o Dynamo de Kiev, antes de se transferir para a Turquia, onde atualmente joga no Besiktas.



"A Fifa está processando diferentes relatos do que foi dito na partida, assim como potenciais evidências referentes ao conteúdo dito na mensagem. Por favor, entendam: até que tenhamos avaliado toda a informação disponível, não podemos fazer mais comentários", destacou a entidade. Se considerar que a mensagem de Vida foi de cunho político, a Fifa pode multar e até suspender o jogador, que corre o risco de perder o restante do Mundial.