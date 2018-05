Fifa garante que Rússia está preparada

A Rússia está 'totalmente preparada' para sediar a Copa do Mundo, afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino, agradecendo ao presidente russo Vladimir Putin pelos esforços realizados pelo país anfitrião.

"Estão trabalhando para fazer deste Mundial o melhor da história", declarou Infantino durante encontro com o dirigente russo em Sochi. "Os comentários de nossos especialistas são extremamente positivos", acrescentou.

Infantino destacou o nível único de implicação, esforço e profissionalismo da Rússia para buscar o sucesso do evento.

Putin, por outro lado, prometeu realizar um campeonato de mais alto nível. "Todos esperamos que nossos jogadores se envolvam, se doem ao máximo e joguem o melhor de seus potenciais", declarou o mandatário do país.

Putin e Infantino visitaram o estádio de Sochi, cidade sede das Olimpíadas de Inverno de 2014, e que o presidente se propôs em transformar em uma das capitais mundiais do esporte.

Pela primeira vez na história, a Rússia organiza a Copa do Mundo. Os valores impressionam e os desafios do país são enormes, como a luta contra os hooligans e contra o racismo, inclusive com a ameaça de atentados ampliada pela intervenção militar russa na Síria.