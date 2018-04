Fifa já vendeu quase 1,7 milhão de ingressos para o Mundial

A terceira e última fase de venda começa em 18 de abril e termina em 15 de julho

O número de ingressos vendidos para os jogos da Copa do Mundo de 2018 atingiu um total de 1.698.049, depois de terem sido adquiridos 394.433 ingressos durante a segunda fase de venda, anunciou nesta terça-feira (3) a Fifa.



A Rússia, anfitriã da fase final, foi o país com maior número de ingressos adquiridos, num total de 216.134, à frente dos Estados Unidos (16.462), Argentina (15.006), Colômbia (14.755), México (14.372), Brasil (9.962), Peru (9.766), China (6.598), Alemanha (5.974), Austrália (5.905) e Índia (4.509).



O anúncio da Fifa ocorreu no dia em que terminou a segunda fase de venda de bilhetes, que decorreu entre 13 de março e hoje, depois de na fase inicial, entre 16 e 28 de novembro de 2017, terem sido transacionados 1.303.616 ingressos.



A terceira e última fase de venda começa em 18 de abril e termina em 15 de julho, dia da final da competição.