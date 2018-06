FIFA diz que arbitragem do jogo contra a Suíça foi correta

Segundo equipe do VAR (árbitro de vídeo), falta em cima de Miranda, que resultou no gol da Suíça, não existiu

O lance polêmico que ocorreu instantes antes do gol da Suíça no jogo de estreia do Brasil pela edição de 2018 da Copa do Mundo foi revisto pela equipe do VAR (árbitro de vídeo), e a FIFA (Federação Internacional de Futebol) avaliou que não houve falta no empurrão do suíço Zuber em cima do zagueiro da Seleção Brasileira, Miranda.



A equipe brasileira reclamou muito do lance após o adversário igualar o placar. Porém, o jogo que estava sendo apitado pelo mexicano Cesar Ramos, prosseguiu. Durante a "checagem silenciosa", análise feita por todos os árbitros que trabalham na partida na cabine do VAR, ninguém achou que o lance foi falta em cima do zagueiro brasileiro.





Lembrando que toda a análise é feita durante o jogo, para que as decisões sejam tomadas imediatamente e não haja mudanças que influenciem no resultado final.



Os lances em Miranda e em Gabriel Jesus foram analisados pela equipe do VAR durante a partida, e se tivessem concordado que houve a falta, avisariam o árbitro em campo. Como decidiram que não, prosseguiram com o jogo.