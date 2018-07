FIFA convida jovens tailandeses para cerimônia de Melhor do Mundo

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira (13) que os jovens tailandeses presos em uma caverna inundada por mais de duas semanas serão convidados para a cerimônia do prêmio The Best em 24 de setembro.

"Vamos convidá-los para a entrega desses troféus e, com relação ao que propõe, veremos o que pode ser feito", disse Infantino. Os 12 jovens jogadores, com idades entre 11 e 16 anos, e seu treinador haviam sido convidados para assistir à final da Copa do Mundo de 2018 entre a França e a Croácia no próximo domingo, mas não poderão ir porque eles ainda estão no hospital em observação.

O resgate do grupo terminou na terça-feira depois de 17 dias dentro da caverna. As crianças receberam inúmeras mensagens de apoio de todos os tipos de celebridades, como do astro do futebol Lionel Messi e do guru da tecnologia Elon Musk.