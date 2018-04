Fifa vai usar quatro assistentes de vídeo por jogo na Copa

Auxiliar principal será os responsável pela comunicação com o árbitro em campo e quem irá sugerir as revisões de lances duvidosos

A Fifa detalhou nesta quarta-feira (18) o funcionamento do árbitro de vídeo (VAR) durante a Copa do Mundo, com quatro assistentes de vídeo-arbitragem encarregados de auxiliarem o árbitro central e um operador responsável de transmitir as decisões tomadas nos telões do estádio.

"Tudo estará centralizado em um único lugar instalado em Moscou. Todos os árbitros terão sua base em Moscou", explicou o responsável de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, durante seminário de formação organizado no Centro Federal de Coverciano, na Itália.

Durante duas semanas e divididos em dois grupos, os 36 árbitros e 63 assistentes escolhidos para o Mundial vão trabalhar em Coverciano.

A formação é técnica, teórica e esportiva, contemplando oficinas de trabalho sobre o VAR. O recurso é a grande novidade da Copa do Mundo de 2018.

Outro ex-árbitro italiano, Roberto Rosetti, detalhou o dispositivo que será transportado para cada jogo da competição.

"Serão quatro responsáveis de vídeo. O VAR principal é o que se comunica com o árbitro central e pode sugerir que vá verificar as imagens na beira do campo", explicou. "O assistente VAR n° 1 se ocupa de acompanhar ao vivo enquanto faz verificação. O nº 2 se ocupa do impedimento, para o qual se instalarão duas câmeras especiais nos estádios da Copa."

Um terceiro assistente de vídeo terá como missão respaldar as decisões do VAR principal, concentrando-se e garantindo uma boa comunicação entre toda equipe.

Além dos quatro assistentes de vídeo, a sala de operação terá quatro técnicos para telas e ângulos de câmera.

Também estará presente um representante da Fifa equipado com um tablet, que permitirá comunicar aos emissores e aos telões do estádio as decisões tomadas pelos árbitros.