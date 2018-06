Fernando Santos: 'Será um grande jogo e Portugal vai ganhar'

Técnico reconhece qualidades do adversário mas quer ver a Seleção nas quartas

Fernando Santos antevê uma grande partida no sábado (30) entre Portugal e Uruguai, nas oitavas de final do Mundial. Sobre o desfecho, o técnico da seleção portuguesa não tem dúvidas, "Portugal vai ganhar".



"Vai ser um grande jogo", começou Santos quando questionado se este é o melhor Uruguai dos últimos tempos, "espero que não ganhe o Mundial. Espero que fiquem já por aqui. Não sei se é motivação. Por mais que passe a mensagem e que os jogadores queiram, não é só questão de a mensagem chegar ou não. Por mais que tentem focar, não é igual jogar com o Uruguai ou, com muito respeito, com o Irã", comenta o técnico em entrevista coletiva "entre Irã e Rússia já não há grande diferença. Não sei se o Irã é inferior à Rússia. Acho é que vai ser um grande jogo e que Portugal vai ganhar".



Cavani e Suárez, reconhece o português, são "dois bons atacantes". "Por alguma razão um joga no Barcelona e o outro no PSG. Portugal também tem três ou quatro bons atacantes e pode ter boas duplas sendo diferentes. Não vamos desprezar a qualidade deles e são jogadores que jogam juntos há muito tempo".



O Uruguai não é forte apenas no ataque, pois trata-se de uma equipe que ainda não sofreu gols no torneio até então. "Preocupado não estou, mas temos de fazer essa análise. Em 2018, o Uruguai ainda não sofreu gols e tem o treinador há mais tempo numa seleção" comenta sobre Tabárez, que está desde 2006 no comando da equipe sul-americana, "tem feito um trabalho fantástico, analisamos isso e vamos tentar perceber quais as formas de fazer gols nesse adversário. Rússia e Egito tiveram oportunidades e Portugal tem capacidade de poder fazer sempre um gol ou mais. Também temos individualidades e capacidades coletivas para chegar ao gol".



O grande duelo acontece no próximo sábado (30) em Sochi, às 15h (horário de Brasília), quem ganhar, avança para a próxima fase da competição e disputa as quartas de final, contra o vencedor de França e Argentina.