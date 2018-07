CBF condena ofensas racistas feitas a Fernandinho

A CBF postou uma mensagem de apoio ao meio-campo Fernandinho neste domingo, por meio de redes sociais. A entidade condenou os ataques racistas que o jogador sofreu após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, que resultou na eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo.



No Instagram, a CBF publicou uma imagem com as palavras "Todos Iguais". A entidade escreveu que "repudia os ataques racistas sofridos pelo jogador Fernandinho e seus familiares. O futebol representa a união das cores, gêneros, culturas e povos. Estamos com vocês. Racistas não passarão."



O meio-campo Fernandinho e vários membros de sua família foram vítimas de insultos racistas nas redes sociais depois do gol contra de sexta-feira. Vários usuários de Internet chamaram o jogador do Manchester City de "macaco" e alguns chegaram a ameaçá-lo de morte. A mulher do jogador, Rosa Glaucia, também foi insultada em sua conta do Instagram. "O vagabundo do seu marido botou tudo a perder", publicou o usuário guih_nevetti.

A mãe de Fernandinho precisou fechar a sua conta do Instagram devido à proliferação de comentários ofensivos em seu perfil.

Diante do racismo nas redes sociais, vários usuários partiram em defesa do jogador. "Denuncia os ataques racistas", publicou no Instagram o site Mundo Negro, especializado na cultura negra, em uma mensagem ilustrada por uma foto de Fernandinho. "A derrota do Brasil e o gol contra não justificam o racismo, nada justifica o racismo, estamos contigo Fernandinho", acrescentou o site.

O jogador de 33 anos já havia sido duramente criticado há quatro anos, quando a Alemanha ganhou por 7-1 do Brasil nas semifinais da Copa do Mundo de 2014.



Com France Presse