Felipe Melo deve desfalcar Palmeiras na Libertadores

Com uma inflamação na sola do pé, jogador não deve ter condições de enfrentar o Alianza Lima na quinta-feira (3)

O técnico Roger Machado ganhou um problema para o duelo de quinta-feira (3), contra o Alianza Lima pela Libertadores. O volante Felipe Melo está com ums inflamação na sola do pé e não deve fazer parte do grupo que vai para o Peru.



O jogador sentiu o incômodo no último domingo, no empate em 0 a 0 com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro e foi substituído por Thiago Santos aos quatro minutos do segundo. Exames feitos pelo clube diagnosticaram a inflamação no pé esquerdo do volante.



Com dez pontos conquistados, o Palmeiras é o líder do Grupo H da Libertadorese já está classificado para as oitavas de final da competição. Caso vença o Alianza Lima na quinta-feira, o alviverde garante, também, o primeiro lugar do grupo.