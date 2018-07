Felipão é o novo técnico do Palmeiras

Após demissão de Roger Machado, alviverde priorizou treinador mais experiente

O Palmeiras confirmou, na noite desta quinta-feira, que Luiz Felipe Scolari, 69 anos, será o novo treinador da equipe. O técnico gaúcho vai assinar contrato até o fim de 2015.



O alviverde demorou menos de um dia para fechar com o novo técnico. Após a derrota para o Fluminense, na noite de quarta-feira, o Palmeiras demitiu Roger Machado. O ex-treinador comandou o clube em 44 partidas, com 68% de aproveitamento.



O Palmeiras, que vinha apostando em treinadores mais jovens, resolveu mudar a estratégia e buscar um nome experiente. Será a terceira passagem de Felipão no clube. Nas duas anteriores (1997-2000) e (2010-2012), o técnico ganhou cinco títulos, incluindo uma Libertadores, mas também fez parte do rebaixamento do time para a Série B em 2012.