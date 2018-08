Felipão é apresentado no Palmeiras: 'feliz de voltar à minha casa'

Treinador também comparou a estrutura do clube à do Chelsea

Na tarde desta sexta-feira (3), Luiz Felipe Scolari foi apresentado como novo técnico do Palmeiras. Em entrevista coletiva, o treinador ressaltou sua identificação com o clube e disse estar feliz "por estar de volta à sua casa".



"Eu estava vivendo uma outra situação de entendimentos com seleções, voltei à cama e não dormi mais. Era madrugada. Depois tive que conversar com a família porque nós tínhamos um outro planejamento. Fiquei assustado, mas depois convicto de que tinha a possibilidade de voltar ao Palmeiras, uma equipe que eu tenho uma identificação. Estou muito feliz por retornar à minha casa", disse Felipão.



Ao ser perguntado sobre o elenco e a estrutura do Palmeiras, o técnico comparou as instalações do clube alviverde à do Chelsea, da Inglaterra, onde trabalhou em 2008 e 2009.



"Temos uma estrutura que vivi só em Londres, no Chelsea. É espetacular tudo aquilo que o Palmeiras tem hoje. Quanto ao elenco, é muito bom, como outros times do Brasil", comparou o treinador.



Felipão também relembrou sua última passagem pelo clube, entre 2010 e 2012. Em dificuldades financeiras na época, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil sob o comando do treinador, que deixou o comando da equipe no meio do Campeonato Brasileiro de 2012, com uma campanha que terminaria rebaixando o alviverde para a segunda divisão pela segunda vez em sua história. Além dos problemas financeiros, Scolari também lembrou que o Allianz Parque estava em obras e, com isso, o clube não jogava em um estádio definido.



"Nós éramos uma equipe itinerante, não tínhamos nosso estádio. Hoje temos nosso estádio, que é maravilhoso. Nós tínhamos uma condição financeira muito ruim. Tínhamos que fazer contratações se gastar no empréstimo e pagando um valor quase que irrisório para os jogadores, que nos deram o título da Copa do Brasil. Eu ainda bato palmas para eles por tudo aquilo que eles fizeram quando nós tínhamos mil e uma dificuldades, que hoje nós não temos. Vivemos uma situação diferente", afirmou o comandante campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 1999.



Em relação à goleada sofrida na semifinal da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha por 7 a 1, Felipão considerou o assunto parte do passado e acredita que saiu fortalecido da derrota histórica.



"O último título mundial do Brasil foi em 2002 e eu estava junto. O último derrotado não fui eu. Já passou. A vida continuou. Quem de nós tem um dia que não aconteça alguma coisa errada? Que não mude o pensamento na nossa vida? Aconteceu e não tem o que discutir. Acho eu, pelo relacionamento que tenho vivido desde 2014 que sou lembrado por tudo aquilo que fiz na minha carreira, não apenas por um resultado negativo. Um resultado negativo não mascara 99 positivos. A sequência da vida que vai me mostrar como uma derrota vai me fazer sair fortificado para o meu trabalho. Não perdi sozinho em 2014 e não ganhei sozinho em 2002", firmou o treinador.



O treinador fará sua estreia em sua terceira passagem pelo clube alviverde neste domingo (5), às 16h, contra o América-MG na Arena Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ocupa a sexta posição, com 26 pontos, oito atrás do líder Flamengo.